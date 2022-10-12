أرباح "باسف" للكيماويات تتراجع 28 % في الربع الثالث

أعلنت مجموعة باسف الألمانية للكيماويات اليوم تراجعا ملحوظا في أرباحها خلال الربع الثالث.

وخلال استعراض النتائج الأولية للشركة، قالت باسف إن من المحتمل أن تتراجع الأرباح بعد احتساب الضرائب من 1.25 مليار يورو في الربع الثالث

العام الماضي، إلى 909 ملايين يورو في الربع الثالث من العام الحالي.

وبحسب "الألمانية" أوضحت الشركة أن إيراداتها في الربع الثالث حققت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى ما يقرب من 22 مليار يورو، بفضل ارتفاع الأسعار وأسعار الصرف المناسبة.

وفي المقابل، انخفضت الأرباح التشغيلية، بنسبة تقارب 28 في المائة لتصل إلى 1.35 مليار يورو، غير أن هذه النتيجة جاءت أفضل مما توقعه محللون في وقت سابق.

وذكرت المجموعة أنها تمكنت من نقل الارتفاع في أسعار المواد الخام والطاقة بشكل جزئي إلى العملاء عن طريق رفع أسعار البيع.

وأكدت المجموعة على هدفها للعام الحالي وقالت إنها لا تزال تتوقع أن تتراوح أرباح التشغيل لديها بين 6.8 و7.2 مليار يورو.

وتعد باسف برنامجا لترشيد التكاليف ستركز فيه على أوروبا وألمانيا بوجه خاص وذلك في ظل الضعف الملحوظ في نتائجها في أوروبا ولاسيما في ألمانيا وذلك في ظل تردي الظروف العامة في المنطقة.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذا البرنامج في الفترة بين 2023 حتى 2024، وتسعى باسف من خلال ذلك إلى توفير التكاليف خارج قطاع الإنتاج بقيمة 500 مليون يورو سنويا.

ومن المنتظر أن توفر باسف أكثر من نصف هذا المبلغ في مقرها الرئيس في مدينة لودفيجسهافن.