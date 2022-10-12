1445 متقدم لبرنامج "ألف ميل" في "ندلب" .. و 500 طلب تم ترشيحها

قالت مشاعل العساف مدير عام التنفيذ لإدارة رأس المال البشري في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أن عدد المتقدمين لبرنامج "ألف ميل"، بلغ 1445 وقد تم ترشيح 500 طلب، وهناك 255 طلبات بدأت العمل على دراسات الجدوى الأولية.

وبينت أن البرنامج يهدف إلى تمكين ريادة الأعمال في القطاعات الأربعة، بالتركيز على قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في المرحلة الأولى، للمساهمة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، عبر توفير حزمة من الممكنات لدعم الفرص الاستثمارية الواعدة، مضيفة أنه يستهدف تخريج 150 رائد أعمال مؤهل، وأكثر من 30 دراسة جدوى تفصيلية، و 10 أفضل مشاريع استثمارية.