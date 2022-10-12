زيادة سعر الفائدة في كوريا الجنوبية إلى 3 % لكبح التضخم

قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3% لكبح جماح التضخم المرتفع.

ومنذ أغسطس من العام الماضي رفع البنك سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 2.5 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه تزايدت الخلافات حول سرعة وحجم زيادة أسعار الفائدة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، حيث يرى البعض أن زيادة الفائدة يمكن أن يبطئ نمو الاقتصاد بصورة كبيرة.

على سبيل المثال، صوت اثنان من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة لصالح زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط وليس 40 نقطة أساس كما تقرر.

يأتي ذلك في حين وصل معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال يوليو الماضي إلى 6.3% وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.

ويعاني الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير بشكل أساسي من تراجع الطلب العالمي. في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي عند مستوى 2.6%، لكنه استبعد وصول معدل النمو خلال العام المقبل إلى المستوى الذي توقعه في أغسطس الماضي وهو 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.