الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة من نتائج الأعمال المتفاوتة

تراجعت أسهم أوروبا اليوم الأربعاء، بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع، وأدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع.

وهوى سهم فيليبس 8.1 % بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية 60 %، وانخفض سهم كريدي سويس 3.6 % بعد أن ذكرت "بلومبيرج" أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين بإخفاء أصولهم عن السلطات بعد 8 أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار.

ومن بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9 % بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث