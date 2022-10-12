«ندلب»: جذبنا استثمارات بـ 400 مليار ريال .. وتدشين مصنع السفن العملاقة خلال أشهر

أكد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وجهاته التنفيذية، عن جذب استثمارات بلغ حجمها نحو 400 مليار ريال منذ بدء عمل البرنامج وحتى الآن إذ يسعى البرنامج للوصول إلى 1.4 تريليون ريال بحلول عام 2030 في قطاعاته الأربعة (التعدين والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية).وقال لـ"الاقتصادية" المهندس سليمان المزروع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" إنه سيتم قريبا إطلاق "المجلس التنسيقي التعديني"، باعتبار أن قطاع التعدين يمر حاليا في مرحلة تحول متسارع بدأت منذ إطلاق الاستراتيجية، ثم صدور نظام الاستثمار التعديني وإنشاء شركة الخدمات التعدينية وانطلاق أعمال المسح الجيولوجي الأضخم من نوعه في العالم.وأوضح، أن هذا الأمر يحتاج إلى تغذية رجعية مباشرة من خلال إنشاء المجلس والأمانة واللجنة والتفاصيل الخاصة بها، مبينا أن جميع هذه الأمور هي في طور الاعتماد الأخير، إضافة إلى أنه تتم حاليا مراجعة اللوائح التنفيذية الخاصة بقطاع التعدين بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجعلها مستقرة وجاذبة للمستثمرين بأشكالهم كافة.وذكر الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تدشين المصنع الخاص بصناعة السفن العملاقة في السعودية، الذي تعمل على إنشائه شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع شركة هيونداي.وأشار إلى وجود مستهدف لبناء تجمع لصناعة السفن والصناعات التحويلية والبارجات البحرية والزوارق في ميناء رأس الخير، مبينا أن وجود المنطقة الاقتصادية الخاصة مستقبلا سيسهم في تسريع دخول سلاسل الإمداد.وأوضح أن السعودية عزمت على الدخول في الصناعات المتقدمة والصناعات التحويلية مثل الطائرات وصناعة السفن والسيارات، لما لها من أثر كبير في تحقيق التنوع الاقتصادي ونقل المعرفة، كما أن هذه الصناعات لها أساليب معينة في الدخول إليها وتختلف بحسب نوع الصناعة، وقد عملت السعودية على صناعة السيارات بشكل تكاملي من خلال الجهات التنفيذية والاستثمارية، وبناء عليها بدأت شركة لوسيد في بناء مصنعها الخاص لصناعة السيارات، وهناك أيضا مجموعة من الشركات التي ستقوم على بناء مصانعها في المملكة.هذا، وقد أطلق البرنامج منصة "دليل" ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص من خلال توفير نافذة موحدة توفر البيانات المتعلقة بأدوار وخدمات الجهات التنفيذية وجميع الممكنات وتفاصيل رحلة المستفيدين والمزايا التنافسية للمملكة وقطاعات ندلب، حيث تهدف منصة "دليل" إلى تزويد المستفيدين بكل ما يحتاجون إليه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاج إليها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.