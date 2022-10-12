المملكة تشارك بأجندة فاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

تشارك المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن خلال المدة من 10 إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بأجندة اقتصادية فاعلة.ويترأس وفد المملكة محمد الجدعان وزير المالية، كما يضم الوفد فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، وسلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعددا من المختصين من الجهات الثلاث.ويناقش الوفد السعودي خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي، والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومنها ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى مناقشة دور صندوق النقد الدولي لمواجهة هذه التحديات، وتقديم الدعم لضمان التعافي الاقتصادي، وتحديد السياسات المطلوبة على المستويين العالمي والمحلي لمواجهة هذه التحديات.كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة المشهد التنموي العالمي، بما في ذلك التحديات التي تواجه الأمن الغذائي وسبل تأمين الوصول إلى الطاقة، إضافة إلى فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، والفاقد التعليمي المترتب من الجائحة وأثره في النشء والإنتاجية المستقبلية.وعلى هامش هذه الاجتماعات، يشارك الجدعان في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ووزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين المقرر عقده اليوم الأربعاء، حيث يتم تنظيم هذا الاجتماع على خلفية التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، ولغرض مناقشة آخر التطورات، والحلول الممكنة لمواجهة تلك التحديات.وفي سياق متصل، يعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية يومي 12و13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتجسدت بشكل أكبر منذ اجتماع يوليو، إضافة إلى المخاطر المتفاقمة بما في ذلك الضغوط التضخمية، والتشديد في السياسات النقدية، وتفاقم أزمة الغذاء.كما يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مدى استجابة السياسات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك كيفية الحفاظ على مجموعة العشرين كمنتدى فعال للتعاون الاقتصادي في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.