إصدار 281 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت .. بينها 30 في 2022

بلغ إجمالي رخص تصدير الحديد والأسمنت منذ بدء السماح بالتصدير 281 رخصة، منها 168 رخصة لتصدير الحديد.وقالت لـ"الاقتصادية"، وزارة التجارة إن إجمالي الرخص المصدرة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر)، بلغ 30 رخصة منها 19 رخصة لتصدير الحديد.وأوضحت الوزارة أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة وإرتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى الخارج.