الأسهم السعودية .. مستويات الدعم عند 11500 نقطة ونتائج الشركات تحدد الاتجاه

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة أمس في أطول سلسلة انخفاض منذ أربعة أشهر لتغلق عند 11514 نقطة فاقدة 16 نقطة بنحو 0.14 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمسة نقاط بواقع 0.37 في المائة. أشير في التحليل السابق إلى أن السوق تبحث عن التماسك والارتداد، خاصة مع انحسار حدة البيع. وتتطلع السوق لنتائج الشركات للربع الثالث التي بدأت بالظهور إلا أن معظم الشركات لم تعلن بعد، وستسهم تلك البيانات في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.من ناحية فنية، تواجه السوق دعما عند مستويات 11500 نقطة بينما المقاومة عند 11650 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11542 نقطة، ثم اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 11560 نقطة كاسبا 0.26 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 11456 نقطة خاسرا 0.64 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 11514 نقطة فاقدا 0.14 في المائة ما يعادل 16 نقطة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بواقع 292 مليون ريال، لتصل إلى 4.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بما يعادل 15 مليون سهم إلى 124 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت ألفي صفقة عند 295 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.39 في المائة، يليه "الاتصالات" 0.61 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بـ0.47 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.9 في المائة، ثم "الرعاية الصحية" بـ1.8 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بواقع 1.5 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 22 في المائة بقيمة 949 مليون ريال، يليه المواد الأساسية 17 في المائة ما يمثل 765 مليون ريال، وحل ثالثا الرعاية الصحية 10 في المائة بنحو 436 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "السعودي الألماني الصحية" بنحو 9 في المائة ليبلغ 32 ريالا، يليه "جي آي جي" بـ7.4 في المائة ليصل إلى 27.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أيان" 4.7 في المائة حيث أغلق عند 18.38 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة الحكير" بواقع 6.3 في المائة ليغلق عند 20.22 ريال، يليه "أسمنت أم القرى" بـ3.7 في المائة إلى 18.76 ريال، وحل ثالثا سهم "إكسترا" بنحو 3 في المائة ليبلغ 81.90 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 237 مليون ريال، يليه البنك الأهلي بنحو 228 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بـ171 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية