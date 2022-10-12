السوق الموازية تفقد 112 نقطة بتداوات قيمتها 37 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" 112 نقطة بواقع 0.57 في المائة إلى 19681 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 57 في المائة ما يعادل 13.5 مليون إلى 37 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بواقع 15 ألف سهم لتبلغ 390 ألف سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 2.2 ألف صفقة متراجعة 85 صفقة بنحو 4 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 9.4 في المائة مقفلا عند 91 ريالا، يليه "الرعاية المستقبلية" مرتفعا 8.7 في المائة ليغلق عند 121.80 ريال، وحل ثالثا "تدوير" 7.1 في المائة ليصل إلى 63 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "رؤوم" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 117 ريالا، ثم "جاهز" 3 في المائة ليقفل عند 867 ريالا، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بنحو 3 في المائة ليبلغ 91 ريالا.وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 15 مليون ريال، ثم "كير" بنحو سبعة ملايين ريال، وحل ثالثا "رواسي" بتداولات 4.2 مليون ريال.