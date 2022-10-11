القروض المتعثرة تدفع 71 شركة أمريكية نحو الإفلاس

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء ارتفاع حجم القروض المتعثرة والمستحقة للسداد في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 42.6 مليار دولار وهي أكبر زيادة لهذه القروض منذ نوفمبر 2020.

وارتفع إجمالي سندات الشركات المقومة بالدولار والقروض المتعثرة في الأمريكتين إلى 246.6 مليار دولار حتى الجمعة الماضية بزيادة 20.9 في المائة عن الأسبوع السابق، حيث كانت 204 مليارات دولار.

وسجل الأسبوع الماضي حالتي إشهار إفلاس كبيرتين لا تقل قيمة الديون والالتزامات على أي واحدة منهما عن 50 مليون دولار.

ومن بين هذه الحالات شركة كيه سيرفيسنج وهي شركة صغيرة مدعومة من مجموعة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك.

ووصل إجمالي عدد الشركات الكبيرة التي طلبت إشهار إفلاسها في الولايات المتحدة حتى أمس 71 شركة، مقابل 101 شركة خلال الفترة نفسها من العام

الماضي.