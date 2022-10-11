شركات صحية كبرى توقع شراكات للتكامل في تقديم الرعاية الصحية بالسعودية

وقّعت عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية مع عدد من القطاعات الصحية الخاصة اتفاقيات تعاون وتوريد مشترك، للإسهام في الارتقاء بالخدمات الصحة بالمملكة، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي، الذي ينعقد خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف الشراكات إلى وضع إطار للتعاون المشترك في مجال دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين تجارب المريض, وشملت أحدث أجهزة القسطرة القلبية وتقديم حلول التصوير بالأشعة وتقنيات الرعاية المتصلة وحلول الأشعة.

وتأتي الشراكات في إطار دعم خدمات توفير الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الدقيقة والنادرة مع تسهيل إجراءات الوصول إليها، وكذلك دعم بناء القدرات المعرفية وتبادل الخبرات في المجالات الصحية؛ بما ينسجم مع أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.