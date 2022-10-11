بنك إنجلترا يتدخل مجددا بسبب الخلل الذي تشهده سواق السندات

تدخل بنك إنجلترا مجددا اليوم بسبب "الخلل" في الأسواق من جراء القلق إزاء ما أعلنته الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالموازنة، حيث لم تكن سلسلة الإجراءات التي اتخذت أمس كافية لتبديده.

وكان البنك المركزي قد أطلق في 28 سبتمبر الماضي برنامجا لإعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 65 مليار جنيه استرليني.

ورفع البنك أمس الحد الأقصى لحجم عملياته اليومية التي من المقرر أن تنتهي الجمعة، إلى عشرة مليارات جنيه استرليني.

وأوضح البنك في بيان أن "الخلل" المستمر بشكل خاص في سوق السندات المفهرسة يشكل "خطرا كبيرا على الاستقرار المالي للمملكة المتحدة".

وأكد البنك أن العمليات التي أعلن عنها اليوم "ستكون بمثابة شبكة أمان إضافية".

لم يطمئن المستثمرون أمس نظرا إلى معدلات الاقتراض الحكومي لمدة 30 عاما والتي استمرت في الارتفاع طوال الجلسة. كما أنها استمرت في الارتفاع اليوم بشكل طفيف إلى 4.70 في المائة قبيل الساعة 09.30 بتوقيت جرينتش.

هذا التدخل الإضافي "سيزيد من قلق المستثمرين" كما يقول راس مولد المحلل في AJ Bell، حيث تكمن المشكلة الرئيسة على حد قوله في أن هذه الإجراءات تطبق حتى الجمعة فقط.

ويتساءل المحلل "هل ستكون الفترة طويلة بما يكفي أم سيضطر بنك إنجلترا إلى تمديد الدعم؟" دون وجود ضمانات بالنجاح.

وقال ريتشارد كارتر المحلل في Quilter Cheviot "نحن في وضع غير مسبوق إلى حد ما ونتيجة لذلك تستمر العائدات في الارتفاع".