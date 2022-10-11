الجدعان: وزراء مالية وزراعة "العشرين" يجمعون على معالجة تحديات الأمن الغذائي

اختتم اليوم الاجتماع المشترك لوزراء المالية والزراعة في دول مجموعة العشرين، بإجماع عام بين الأعضاء على أهمية معالجة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي.

وأكد محمد الجدعان وزير المالية خلال الاجتماع على أهمية استكمال التعاون بين وزارات المالية والزراعة في دول مجموعة العشرين للخروج بحلول قابلة للتطبيق بشأن الأمن الغذائي.