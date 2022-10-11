الذهب يتأثر بتوقعات رفع الفائدة مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع

سجل الذهب أداء متذبذبا بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع اليوم في ظل تحرك أسعاره في نطاق محدود بسبب ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن يعزز الاتجاه نحو رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1664.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1671.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظل قراءة التضخم في الولايات المتحدة يوم الخميس مرتفعة وأن تعزز اتجاه المركزي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 1.8 في المائة إلى 19.3 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 1.4 في المائة إلى 886.36 دولار والبلاديوم 1.5 في المائة إلى 2139.59 دولار.