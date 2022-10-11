في خضم أزمة نقص الطاقة .. إغلاق أكبر مصفاة نفط في فرنسا يتسبب في نقص الوقود

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لو مير شركة "توتال إنرجيز" للطاقة، والنقابات العمالية، إلى إنهاء الخلاف بشأن الأجور على وجه السرعة، وهو الخلاف الذي دفع العمال إلى إغلاق أكبر مصفاة نفط في البلاد، ما تسبب في حدوث نقص في الوقود.

وذكرت "بلومبرج" أن لو مير قال اليوم: "يتعين أن تبدأ المفاوضات اليوم"، مضيفا أنه يجب على الشركة مناقشة زيادة الرواتب بحسن نية.

وأضاف: "لا يمكن أن يسقط مواطنونا ضحايا لصراع عمالي".

وقال لو مير إن الحكومة لن يكون لديها خيار آخر سوى استخدام الوسائل الضرورية لإلغاء إغلاق مستودعات التخزين والحفاظ على العمل في المصافي، حال رفضت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل الانخراط في محادثات.

وأشار إلى الحاجة للتوصل إلى حل في غضون الساعات والأيام المقبلة، وليس خلال أسابيع، مضيفا أن الخلاف استمر لفترة طويلة، وأن المواطنين ساخطون.