قراصنة يهاجمون المواقع الإلكترونية لعدد من المطارات الأمريكية

تعطلت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من المطارات الأمريكية الرئيسية لفترة وجيزة الاثنين في أعقاب هجمات إلكترونية حرضت عليها مجموعة قرصنة.

واستهدفت "الهجمات الموزعة لحجب الخدمة" (دي دي أو اس) المواقع الإلكترونية لمطارات مدن أتلانتا وشيكاغو ولوس أنجلس ونيويورك وفينيكس وسانت لويس.

وتعمل "الهجمات الموزعة لحجب الخدمة" على إغراق المواقع الإلكترونية والخواديم بحركة خاطئة وارباكها بما يؤدي الى إضعاف وظائفها أو تعطيلها كليا.

وبحسب "الفرنسية "، بدأت الهجمات بعد أن نشرت جماعة موالية لروسيا قائمة بالمواقع المستهدفة وشجعت أنصارها على مهاجمتها.

وطالت الهجمات المواقع التي تقدم الخدمات للمسافرين فقط وليس تلك المعنية بالعمليات.

وقال مطار "هارتسفيلد جاكسون" في مدينة أتلانتا إن موقعه "عاد للعمل بعد حادث في وقت مبكر من صباح اليوم جعله غير متاح للجمهور".

وأضاف أن "التحقيق جار في الحادث"، مشيرا الى عدم تأثر العمليات في المطار في أي وقت.

وبدأ أن معظم مواقع المطارات المستهدفة عادت للعمل بشكل طبيعي بعد توقفها موقتا عن الاتصال بالإنترنت.

وقالت "الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية" إنّها "على علم بتقارير عن هجمات موزعة لحجب الخدمة تستهدف العديد من المواقع الإلكترونية لمطارات أمريكية".

وأضاف متحدّث باسم الوكالة "نحن ننسّق مع الكيانات التي يحتمل أن تكون قد تأثّرت بهذه الهجمات ونقدّم لها المساعدة عند الاقتضاء".