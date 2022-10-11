ارتفاع حصيلة "الإعصار جوليا" في أمريكا الوسطى إلى 26 قتيلا

أعلنت مصادر رسمية الإثنين أن الإعصار جوليا الذي تراجعت قوته إلى عاصفة استوائية لدى وصوله إلى نيكاراغوا فجر الأحد قبل أن يتبدّد تماماً فوق غواتيمالا الإثنين خلّف 26 قتيلاً وأربعة مفقودين على الأقلّ في أمريكا الوسطى بالإضافة إلى دمار واسع.

وبحسب "الفرنسية"، قال المركز الوطني لمراقبة الأعاصير إنّ جوليا تبدّد تماماً قرابة الساعة 21:00 ت غ في غرب غواتيمالا، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ الأمطار التي نجمت عنه لا تزال قادرة على التسبّب بفيضانات في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

وسقط القتلى الـ26 في ثلاث دول هي هندوراس والسلفادور وغواتيمالا، بحسب ما أعلنت السلطات في هذه الدول.