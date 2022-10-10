توقيع اتفاقية لتوريد وحدات خلايا الوقود المؤكسدة الصلبة للسوق السعودي

عُقد اليوم حفل توقيع اتفاقية ثلاثية بين شركة Bosch و Legacy Technologies وشركة التميز السعودية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة الأولية وتوفير خدماتها لمراكز البيانات المتطورة وتوريد وحدات خلايا الوقود المؤكسدة الصلبة للسوق السعودي.

وذلك بدعم من وزارة الاستثمار.