سحب تراخيص ووقف نشاط 17 جهة استقدام لمخالفتها أنظمة العمل

أصدرَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بسحب تراخيص 7 مكاتب وشركة استقدام، وإيقاف نشاط 8 مكاتب حتى حل الشكوى المرفوعة؛ لمخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل خلال شهر أغسطس وسبتمبر من عام 2022م.

وأفادت الوزارة، أن الإجراءات جاءت ضمن الجهود والمتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث إنَّ "منصةَ مُساند" مستمرة في مواصلة عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.