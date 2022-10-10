التضخم في مصر يقترب من ذروة 4 أعوام.. قفز إلى 18 % في سبتمبر

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بأسرع قليلا من المتوقع إلى 15 في المائة في سبتمبر، ليسجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.

ووفقا لبيانات الجهاز، ارتفع التضخم السنوي من 14.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 عندما بلغ 15.7 في المائة.

وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 18 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، وفق بيان للبنك المركزي، مقارنة مع 16.7 في المائة في أغسطس.

وتوقع تسعة خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم إلى 14.7 في المائة ومعدل التضخم الأساسي إلى 17 في المائة.

وقالت نعيم للسمسرة في رسالة إن التضخم ارتفع نتيجة زيادة الأسعار بأعلى من المتوقع على أساس شهري بواقع 1.6 في المائة في سبتمبر مدفوعة بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية والتبغ.

ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل، معدل تضخم يتراوح بين 5 و9 في المائة، لكنه قال في يونيو إنه يتوقع ارتفاع التضخم ليتجاوز المستهدف في الربع الرابع قبل أن تعاود معدلاته الانخفاض تدريجيا فيما بعد.