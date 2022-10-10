توجه إفريقي بإنشاء بنك للطاقة العام المقبل باستثمارات 6 مليارات دولار

تعتزم الدول الإفريقية المنتجة للنفط تأسيس بنك للطاقة، وسيقدم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير تمويلا بقيمة ستة مليارات دولار لهذا المشروع.

وقال طاهر نجاح المتحدث باسم منظمة منتجي النفط الأفارقة في منتدى اقتصادي في لواندا عاصمة أنجولا اليوم، إن الدول الإفريقية المنتجة للنفط ستنشئ بنكا للطاقة العام المقبل لسد الاحتياجات التمويلية لهذه الصناعة، نظرا لأن بعض الداعمين الماليين قد يخرجون من السوق بسبب التحول العالمي في الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير سينقل على الفور ستة مليارات دولار عندما يتم تأسيس بنك الطاقة.

والمفاوضات في مراحل متقدمة.

وسيتم الحصول على المزيد من الأموال من الدول الإفريقية وصناديق الثروة السيادية ومن شركات النفط الوطنية.