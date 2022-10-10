النفط يتراجع من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع

تراجعت أسعار النفط اليوم من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع الماضي .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8 % إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بانخفاض 76 سنتا، أو 0.8 %.

ولامس كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما، وتراجعا مع الأسهم في آسيا وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية بحسب رويترز.

وقالت تينا تنج المحللة في سي.ام.سي ماركتس "قد يكون جني الأرباح هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط اليوم بعد مكاسب استمرت خمسة أيام الأسبوع الماضي".

