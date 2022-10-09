ضغط أوروبي على واشنطن لإعادة التفكير في "القانون الأخضر"

يجري الاتحاد الأوروبي تقييما بشأن ما إذا كان التشريع الأخضر الأمريكي الذي تم سنه أخيرا، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، حسبما قالت نائبة مارجريت فيستاجر رئيسة المفوضية لصحيفة فاينانشيال تايمز اليوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن التكتل الأوروبي يضغط على واشنطن لإعادة التفكير فيما تصفه فيستاجر بمواد وفقرات "تمييزية" في القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي.

وقد تتم إثارة المسألة في اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا عبر الأطلسي في ديسمبر، حيث قالت رئيسة جهاز مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، إن الاجتماع قد يثمر عن نتائج أسرع من تحرك محتمل بمنظمة التجارة العالمية.

وأشارت فيستاجر إلى حوافز التشريع لتعزيز الإنتاج الأمريكي من السيارات الكهربائية وتكنولوجيات خضراء أخرى، قائلة "كمسألة مبدأ، يجب ألا تقوم

بإعداد ذلك في مواجهة الأصدقاء".