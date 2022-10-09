وزير الحج والعمرة يبحث مع الجانب المصري تسهيل قدوم المعتمرين والزوار

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اليوم في القاهرة، كل على حدة، بوزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة وفضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وبحث خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالات تقديم الخدمات للمعتمرين من مصر لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر.

واستعرض الدكتور الربيعة الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة "نسك"، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أشار إلى أن تأشيرة العمرة مُدِّدت من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من جميع أنحاء العالم.

وأكد استعداد جميع الجهات الحكومية بالمملكة للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين بعد انحسار تأثير (كوفيد-19) لتمكين المعتمرين والزوار من الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والصلاة في الروضة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في مدن ومناطق المملكة.

وتشهد الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية مصر العربية عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، خصوصًا بعد أتمتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة "نسك".