ذكر أبو جعفر النحاس المتوفى عام (338) للهجرة في كتابه "صناعة الكُتّاب" ألفاظاً متضادة مثل: العُلُوّ والسُّفْل، والأناة والعَجَلَة، والفَهْم والبَلادة، والحَمْل والوَضْع ــ هكذا قال. ولا شكّ أن هناك ألفاظًا مترادفة يمكن إحلالها مكان تلك المتقابلات.

وهذه الألفاظ المتضادة يحتاج إليها الطالب والكاتب في الكتابة عامّةً، فهي زادٌ لا ينضب، لذلك حرص المؤلف أبو جعفر النحاس على ذكرها في كتابه، وفي ذلك عَونٌ للكتّاب على معرفة الكلمة وضدّها، لكي لا يقعوا في الأخطاء، لأن بعض الكتّاب يخطئ في معرفة اللفظ المضاد للكلمة التي يستعملها، مع أن كثيرًا مما ذكره من هذه الألفاظ سهلٌ إدراكه.

‏يُنظر أبو جعفر النحاس، "صناعة الكُتَّاب"، ص119