النفط يرتفع 3.8% إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 في المائة اليوم مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، واتجهت صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 3.6 دولار أو 3.8 في المائة إلى 98 دولارا للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.94 دولار أو 3.3 في المائة إلى 91.39 دولار للبرميل.

واستمر صعود النفط على الرغم من ارتفاع الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

وبحسب "رويترز"، يتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، ويقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع بنسبة 10 في المائة هذا الأسبوع والخام الأمريكي 15 في المائة. وستكون تلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية للخامين منذ مارس.