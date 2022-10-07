الدولار يرتفع بفعل توقعات بتمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي

ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم بعدما كشفت بيانات أمريكية أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك على الأرجح بسياسته للتشديد النقدي.

وقلص الدولار خسائره أمام الين الياباني واستقر في أحدث التعاملات، بيما استمر اليورو في تحقيق خسائر وانخفض في أحدث التعاملات 0.3 في المائة إلى 0.9764 أمام الدولار.

وظل الين الياباني قريبا من أدنى مستوى له في 24 عاما عند 145.90 الذي سجله الشهر الماضي والذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة الهشة.

وبحسب "رويترز"، قال آدم باتون، كبير محللي العملات في فوركس لايف في تورونتو "يحتفظ عدد كبير من المستثمرين بالدولار، وأي دلالة على ضعف الاقتصاد الأمريكي ستؤثر بشدة على الدولار، لكنها بالتأكيد لم تأت من الوظائف غير الزراعية".

وتابع "حصل الدولار على بعض الدعم من هذه البيانات... الاقتصاد الأمريكي قوي".

وأيد عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وجهة النظر القائلة إن البنك المركزي لم ينته بعد من رفع أسعار الفائدة في ظل سعيه إلى كبح جماح التضخم، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.1 في المائة في أحدث التعاملات. وصعد المؤشر بنحو 18 في المائة منذ بداية العام.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.1 في المائة إلى 11148 بعد أن تراجع 1.4 في المائة الليلة الماضية. وكان قد قفز أمام الدولار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خفض مقرر لأعلى شريحة من ضريبة الدخل.