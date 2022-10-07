النفط يرتفع 2% إلى 96 دولارا ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفعل قرار "أوبك+" 

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة اليوم، واتجهت صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1348 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 1.70 دولار أو 1.8 في المائة إلى 96.12 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو 1.9 في المائة إلى 90.17 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، ويقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع بـ 9 في المائة هذا الأسبوع. لكنه لا يزال منخفضا بشكل كبير بعد اقترابه من أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل الذي سجله في مارس، وفقا لـ"رويترز".

واستمر صعود النفط على الرغم من ارتفاع الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.