العجز التجاري الفرنسي يتجاوز 15 مليار يورو في أغسطس

أعلنت الجمارك الفرنسية أن العجز في الميزان التجاري سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس عند 15,5 مليار يورو بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات. وتراجع الميزان التجاري الفرنسي بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر يوليو، تراكميا على 12 شهرا، سجل العجز رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.

بشكل عام، شهدت الواردات الفرنسية زيادة في تكاليفها بمقدار 1,1 مليار يورو لتصل إلى 65,6 مليارا. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50,1 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس بحسب الفرنسية.

وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

