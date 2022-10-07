منح جائزة نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين روسية وأوكرانية

فاز الناشط الحقوقي أليس بيالياتسكي من روسيا البيضاء ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022 اليوم .

وقالت لجنة جائزة نوبل النرويجية "الحائزون على جائزة السلام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم. لقد عززوا لسنوات عديدة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأضافت "لقد بذلوا جهدا رائعا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إنهم يظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام بحسب رويترز ".

فيما يلي قائمة بأسماء الحائزين على جائزة نوبل للسلام في ترتيب تنازلي منذ منح الجائزة لأول مرة عام 1901

2022 - الناشط أليس بيالياتسكي، من بيلاروس، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومنظمة "مركز الحريات المدنية" الأوكرانية.

2021 -دميتري موراتوف صحفي روسي، وماريا ريسا صحفية فلبينية 2020 - برنامج الأغذية العالمي - 2019 أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي.

2018 - نادية مراد، ناشطة عراقية، ودينيس موكويجي طبيب كونغولي.

2017 - الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.

2016 - خوان مانويل سانتوس، الرئيس الكولومبي السابق.

2015 - وسطاء الحوار التونسي أو ما يعرف بالرباعي الراعي للحوار التونسي.

2014 - ملالا يوسف زاي، ناشطة باكستانية في مجال تعليم الإناث، وكايلاش ساتيارثي، الناشط الحقوقي الهندي في مجال حقوق الأطفال.

2013 - منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

2012 - الاتحاد الأوروبي.

2011 - إلين جونسون سيرليف، الرئيسة السابقة لليبيريا، وليما گبوي، ناشطة السلام الليبرية

2010 - ليو شياوبو، ناشط صيني في مجال حقوق الإنسان.

2009 - باراك أوباما الرئيس الـ44 للولايات المتحدة.

2008 - مارتي اهتيساري الرئيس الفنلندي الأسبق.

2007 - اللجنة الدولية للتغيرات المناخية؛ وآل جور، نائب رئيس الولايات المتحدة الـ45 في عهد الرئيس بيل كلينتون.

2006 -محمد يونس البروفيسور البنجالي مناصفة مع مصرفه بنك جرامين.

2005 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها آنذاك الدبلوماسي المصري محمد البرادعي.

2004 - وانجاري ماثاي، ناشطة كينية من دعاة حماية البيئة.

2003 - شيرين عبادي، محامية إيرانية وقاضية ومدافعة عن حقوق الإنسان.

2002 - جيمي كارتر، الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.

2001 - الأمم المتحدة وأمينها العام آنذاك الدبلوماسي الغاني كوفي عنان.

2000 - كيم داي جونج، الرئيس السابق لكوريا الجنوبية.

1999 - منظمة أطباء بلا حدود.

1998 - جون هيوم وديفيد تريمبل وهما سياسيان ايرلنديان.

1997 - الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وجودي وليامز، ناشطة حقوقية أمريكية.

1996 - خوسيه راموس- هورتا الرئيس الثاني لتيمور الشرقية، وكارلوس فيليب زيمينز بيلو، أسقف كاثوليكي.

1995 - جوزيف روتبلات فيزيائي بريطاني ومؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية.

1994 -ياسر عرفات، الرئيس الفلسطيني السابق، وشمعون بيرس رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وإسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.

1993 - نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وفريديريك ويليم دي كليرك، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق.

1992 - ريجوبيرتا مينشو، ناشطة من جواتيمالا.

1991 - أون سان سو تشي معارضة سابقة في ميانمار وتشغل حاليًا منصب مستشار الدولة في ميانمار.

1990 - ميخائيل جورباتشوف، رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق.

1989 - تينزن جياتسو، الدالاي لاما الـ .14 1988 - قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

1987 - أوسكار آرياس سانشيز، رئيس كوستاريكا الاسبق.

1986 - إيلي فيزيل، ناشط سياسي.

1985 - رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية.

1984 - ديزموند توتو، كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق.

1983 - ليخ فاونسا، رئيس بولندا الأسبق.

1982 - أولفا ميرال، دبلوماسية سويدية، ألفونسو جارثيا روبليس، دبلوماسي مكسيكي.

1981 - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

1980 - أدولفو بريز إيسكيبل، ناشط حقوقي أرجنتيني.

1979 - الأم تيريزا، راهبة ألبانية-هندية.

1978 - محمد أنور السادات، ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، ومناحيم بيجن، سادس رؤساء وزراء إسرائيل.

1977 - منظمة العفو الدولية.

1976 - بيتي ويليامز، سياسية ايرلندية، و ميريد كوريجان، سياسية من ايرلندا الشمالية.

1975 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي.

1974 - شون ماكبرايد، سياسي ايرلندي، وإيساكو ساتو، سياسي ياباني.

1973 - هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ولو دوك ثو قاد البعثة الفيتنامية للمفاوضات مع أمريكا.

1972 - لا توجد جائزة.

1971 - فيلي براندت، المستشار الألماني الأسبق.

1970 - نورمان بورلاوج، مهندس زراعي وبروفسور أمريكي.

1969 - منظمة العمل الدولية.

1968 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي.

1967 - لا توجد جائزة.

1966 - لا توجد جائزة.

1965 - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

1964 - مارتن لوثر كينج الابن، سياسي أمريكي من أصل أفريقي.

1963 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمناصفة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

1962 - لينوس كارل باولنج، كيميائي وفيزيائي أمريكي.

1961 - داج همرشولد، اقتصادي سويدي والأمين العام للأمم المتحدة سابقا.

1960 - ألبرت جون لوتولي، سياسي جنوب أفريقي.

1959 - فيليب نويل بيكر، سياسي بريطاني.

1958 - دومينيك بير، رجل دين بلجيكي وراهب دومنيكاني.

1957 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا الـ.14 1956 - لا توجد جائزة.

1955 - لا توجد جائزة.

1954 - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

1953 - المارشال جورج كاتليت ، الرئيس الأسبق لأركان الجيش الأمريكي.

1952 - ألبرت شفايتزر، فيلسوف وطبيب وعالم ديني وموسيقي ألماني.

1951 ليون جوو، نقابي فرنسي.

1950 - رالف بنش، دبلوماسي أمريكي.

1949 - جون بويد أور، أخصائي أغذية وفيزيولوجي اسكتلندي.

1948 - لا توجد جائزة.

1947 - مجلس خدمات الأصدقاء (كويكر)، ولجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء.

1946 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية، وجون رالي موت، مبشر أمريكي.

1945 - كورديل هل، سياسي أمريكي.

1944 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1943 - لا توجد جائزة.

1942 - لا توجد جائزة.

1941 - لا توجد جائزة.

1940 - لا توجد جائزة.

1939 - لا توجد جائزة.

1938 - مكتب نانسين الدولي للاجئين.

1937 - ادجار ألجيرنون روبرت جاسكوين سيسيل، دبلوماسي بريطاني.

1936 - كارلوس سافيدرا لاماس،سياسي أرجنتيني.

1935 - كارل فون أوسيتزكي، صحفي وناشط سلام ألماني.

1934 - آرثر هندرسون، سياسي بريطاني.

1933 - نورمان إنجيل، أديب وسياسي بريطاني.

1932 - لا توجد جائزة.

1931 - جين آدمز، ناشطة أمريكية، ونيكولاس موارى بتلر، سياسي أمريكي.

1930 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي.

1929 - فرانك بيلينجز كيلوج، سياسي أمريكي.

1928 - لا توجد جائزة.

1927 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي مؤسس رابطة حقوق الإنسان، ولودفيج كفيده، ناشط سلام ألماني.

1926 - أريستيد بريان، دبلوماسي فرنسي، وجاستيف ستريسمان، سياسي ألماني.

1925 - أوستن شامبرلين، سياسي بريطاني، وتشارلز جيتس دوز، دبلوماسي أمريكي.

1924 - لا توجد جائزة.

1923 - لا توجد جائزة.

1922 - فريتيوف نانسين، رحالة ومستكشف نرويجي.

1921 - كارل يالمار برانتينج، سياسي سويدي، وكريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي.

1920 - ليون فيكتور اوجوست بورجوا، سياسي فرنسي.

1919 - توماس وودرو ويلسون، سياسي وأكاديمي أمريكي.

1918 - لا توجد جائزة.

1917 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1916 - لا توجد جائزة.

1915 - لا توجد جائزة.

1914 - لا توجد جائزة.

1913 - هنري لافونتين، محامٍ بلجيكي دولي.

1912 - إليهو روت، دبلوماسي أمريكي.

1911 - توبياس ميخائيل كايل آسر، خبير قانوني هولندي، وألفريد هيرمان فرايد، صحفي وناشط سلام نمساوي.

1910 - المكتب الدولي للسلام.

1909 - أوجست ماري فرنسوا برناريت، سياسي بلجيكي، وبول دو كونستنت، سياسي فرنسي.

1908 - كلاس بونتس ارنولدسون، سياسي سويدي، وفريدريك باير، كاتب وسياسي وناشط سلام دنماركي.

1907 - إرنيستو تيودورو مونيتا، صحفي وناشط سلام إيطالي، ولويس رينو، بروفسور قانون دولي فرنسي.

1906 - ثيودور روزفلت، الرئيس الـ26 للولايات المتحدة.

1905 - برثا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية.

1904 - معهد القانون الدولي.

1903 - ويليام راندال كريمر، برلماني بريطاني.

1902 - شارل ألبير جوبا، سياسي سويسري، إيلي دوكميان، صحفي سويسري.

1901 - جان هنري دونانت، ناشط اجتماعي، فريدريك باسي، اقتصادي فرنسي.