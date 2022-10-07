تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السادس على التوالي في سبتمبر

تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة للشهر السادس على التوالي في سبتمبر ، منخفضا من أعلى مستوياته على الإطلاق والتي سجلها في وقت سابق من العام في أعقاب الحرب الروسية - الاوكرانية.

وقالت الفاو اليوم إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 136.3 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 137.9 نقطة في أغسطس . وكان رقم أغسطس آب في السابق 138.0.

وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 في مارس . ومع ذلك، فإن قراءة سبتمبر أعلى 5.5 % عنها قبل عام بحسب رويترز.

والانخفاض الأخير مدفوع بتراجع بنسبة 6.6 % على أساس شهري في أسعار الزيوت النباتية، وساهمت زيادة الإمدادات وتراجع أسعار النفط في الانخفاض. كما تراجعت أسعار السكر ومنتجات الألبان واللحوم بأقل من نقطة مئوية واحدة، مما خفف من الضغوط التضخمية.

على النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 1.5 % على أساس شهري في سبتمبر ، مع زيادة أسعار القمح 2.2 % بسبب المخاوف إزاء ظروف الجفاف في الأرجنتين والولايات المتحدة، وقوة صادرات الاتحاد الأوروبي وزيادة الضبابية المحيطة باستخدام موانئ البحر الأسود الأوكرانية بعد نوفمبر .

