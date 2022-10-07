شركات تصنيع الرقائق تهبط بالأسهم الأوروبية

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعا اليوم قادته شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد تقارير ضعيفة من سامسونج وأدفانسد مايكرو ديفايسز، في حين استمرت مخاوف الركود وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ستظل حاسمة في تشديد السياسة النقدية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 % بحلول الساعة 07:04 بتوقيت جرينتش، مقتفيا أثر جلسة التداول الآسيوية.

وأغلق المؤشر على انخفاض أمس الخميس بعدما فاقم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن حالة التضخم في منطقة اليورو ورفع الفائدة بشكل كبير لكبحه بحسب رويترز.

وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إصداره في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، والذي سيشير على الأرجح إلى تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر .

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية بعدما أعلنت سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية وأدفانسد مايكرو ديفايسز الأمريكية عن أرباح وتوقعات مخيبة للآمال، مما يعني أن تراجع القطاع قد يكون أسوأ بكثير من المتوقع.

