انخفاض أسعار العقارات في بريطانيا 0.1 % الشهر الماضي

انخفضت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 0.1 % في سبتمبر الماضي، وسط توقعات بتزايد الضغوط على سوق العقارات في البلاد خلال الشهور المقبلة في أعقاب القفزة في فوائد الرهن العقاري.

وتشير هذه البيانات إلى أن سوق العقارات في بريطانيا يمر بمرحلة تباطؤ حتى قبل الاضطراب الذي أحدثه وزير الخزانة كواسي كوارتينج في سوق الرهن العقاري عندما أعلن عن تخفيضات ضريبية هائلة في إطار الميزانية المصغرة التي كشف عنها في 23 سبتمبر الماضي.

وقال كيم كينارد، المسؤول في مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري، إن "استمرار ارتفاع معدلات الفائدة مع ضغوط تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تأثير زيادة تكاليف الرهن العقاري خلال الأسابيع الأخيرة ستؤدي على الأرجح إلى ضغوط نزولية على أسعار العقارات خلال الشهور المقبلة" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وتتفق تقديرات هاليفاكس مع تقرير لمؤسسة "نيشن وايد بيلدينج سوسايتي" للرهن العقاري المنافسة والذي أشار إلى أن أسعار العقارات لم تسجل أي نمو في سبتمبر، وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من عام.