لتوفير الطاقة.. دار فالنتينو للموضة تطفئ الأضواء مبكرا

قررت دار الأزياء الإيطالية فالنتينو إطفاء الأنوار في متاجرها في وقت مبكر من الليل لتوفير الطاقة وتشجيع "الوعي البيئي"، لتتبع بذلك خطى العلامة التجارية الفرنسية إل.في.إم.إتش.

وقالت الشركة اليوم إنه اعتبارا من الليلة الماضية ستُطفأ الأنوار في حوالي 95 متجرا لفالنتينو حول العالم كل ليلة في الساعة العاشرة مساء، مضيفة أنها تقدر أن تسفر هذه الخطوة عن خفض الاستهلاك اليومي للطاقة بأكثر من 800 كيلووات في الساعة بحسب رويترز.

وفيما تواجه أوروبا خطر حدوث أزمة في الطاقة، قالت إل.في.إم.إتش الشهر الماضي إنها ستطفئ الأنوار في المتاجر في العاشرة مساء وستبدأ بمتاجرها في فرنسا في أكتوبر وتعتزم اتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة في أجزاء أخرى من العالم في مرحلة لاحقة.