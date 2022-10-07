تباطؤ معدلات التوظيف في بريطانيا وسط مخاوف من الركود الاقتصادي

كشفت دراسة تباطؤ معدلات التوظيف في بريطانيا، في الوقت الذي يستعد فيه الموظفون والشركات لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في البلاد.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها رابطة التوظيف والعمل في بريطانيا، أن الشركات بدأت تفرض قيودا على التوظيف بسبب التشاؤم بشأن الآفاق الاقتصادية، فيما قرر الموظفون "الثبات على أوضاعهم" الحالية. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة وعدد المتقدمين لشغلها بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام ونصف.

وذكرت الدراسة أنه مازال هناك نقص في عدد المتقدمين لشغل الوظائف مما يضطر الشركات إلى رفع الأجور. واعتدل معدل تضخم الرواتب المبدئية بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، في الوقت الذي يطالب فيه الموظفون بتعويضهم عن ارتفاع تكاليف المعيشة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال نيل كاربيري، المدير التنفيذي في رابطة التوظيف والعمل، : "في حين أن أي تباطؤ اقتصادي خلال الشتاء سوف يؤثر على السوق، فإن حجم النقص في العمالة يعني أن التوظيف سوف يظل محل تركيز أصحاب العمل".

ويمثل تراجع سوق العمل مصدر قلق رئيسي بالنسبة لبنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) الذي رفع أسعار الفائدة سبع مرات منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي، للحيلولة دون حدوث قفزة في الرواتب والأسعار، كما أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة مجددا خلال العام المقبل.