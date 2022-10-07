ما علاقة الأسماك بالمهارات الفكرية؟

تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مزيدا من الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل سمك السلمون والسردين وتونة الباكور، في منتصف العمر قد يحسنون مهاراتهم الفكرية أفضل من الأشخاص الذين لا يتبعون هذا النظام الغذائي.وقالت كلوديا إل ساتيزابال، المؤلفة الرئيسة للدراسة والأستاذة المساعدة في قسم علوم صحة السكان في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، في بيان صحافي: إن "تحسين نظامنا الغذائي هو إحدى الطرق لتعزيز صحة الدماغ". ووفقا لسايزابال، إذا تمكن الناس من تحسين "المرونة المعرفية" لديهم ودرء الخرف من خلال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي، فقد يكون لذلك تأثير كبير في الصحة العامة.وبحسب الدراسة، فإن ثلاثة جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية في اليوم يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم. وقالت سايزابال: "تشير دراستنا إلى أنه حتى الاستهلاك المتواضع لأوميجا 3 قد يكون كافيا للحفاظ على وظائف المخ، هذا يتماشى مع الإرشادات الغذائية الحالية لجمعية القلب الأمريكية لاستهلاك حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية". ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.