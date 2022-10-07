مزادات جيمس بوند تحقق 8 ملايين دولار

درت مزادات مخصصة لشخصية جيمس بوند، بيعت خلالها خصوصا نسخة عن سيارة "أستون مارتن" استخدمت في مشاهد مجازفة، 6،87 مليون جنيه استرليني "7،7 مليون دولار"، وهي أموال ستستخدم لتمويل جمعيات، على ما أعلنت دار "كريستيز".وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، تخطى إجمالي الإيرادات المزادات الخيرية السابقة المرتبطة بعالم جيمس بوند من تنظيم دار كريستيز، على ما أعلنت دار المزادات.وقد وجدت كامل القطع الـ61 المبيعة من شركة "إيون برودكشنز" المنتجة لأفلام جيمس بوند، من يشتريها خلال هذا المزاد الذي أقيم احتفالا بذكرى مرور 60 عاما على انطلاق هذه السلسلة.ويعود ريع المزاد إلى 45 جمعية، بينها مؤسسة الأمير تشارلز "التي تحمل اسمه قبل أن يصبح ملكا إثر وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية" في الثامن من سبتمبر، إضافة إلى جمعيات أخرى من ضمنها "يونيسف".وبيعت نسخة من "أستون مارتن دي بي 5" التي استخدمت في مشاهد المجازفة لفيلم جيمس بوند "نو تايم تو داي"، بمقابل 2،922 مليون جنيه استرليني "3،35 مليون دولار".كما بيعت ساعة من علامة "أوميجا" التجارية، وضعها الممثل دانيال كريج عند طرح هذا الفيلم في 2021، بمقابل 226 ألفا و800 جنيه استرليني "نحو 260 ألف دولار". كذلك بيعت بزة ارتداها هذا الممثل في فيلم "سكاي فال" الذي طرح في 2012، بمقابل 44100 جنيه استرليني "نحو 50 ألف دولار".وبيعت نسخة من سيناريو فيلم "كازينو رويال" مقابل 69300 جنيه استرليني "79 ألف دولار"، فيما بيعت قائمة طعام من فيلم "ثاندر بال" في 1965، بمقابل 60500 جنيه استرليني "69 ألف دولار".