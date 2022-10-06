ملتقى رؤية السعودية - اليابان 2030 يبحث الفرص الاستثمارية

نظمت وزارة الاستثمار اليوم ملتقى رؤية السعودية - اليابان 2030، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية السعودية واليابانية، وبحضور أكثر من 100 شركة يابانية، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار في المملكة.

وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان نايف الفهادي.

وقد استعرضت اجتماعات رؤية السعودية - اليابان لطريق الاستثمار، أبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية السعودية 2030 ، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية المتكاملة للاستثمار، وخطط تطوير الأعمال للشركات اليابانية المستثمرة في السعودية في القطاع الصناعي والبتروكيماويات.

