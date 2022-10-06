أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

هيئة السوق المالية: تعليق تداول سهم "تهامة" اعتبارا من الأحد المقبل

هيئة السوق المالية: تعليق تداول سهم "تهامة" اعتبارا من الأحد المقبل

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية  اليوم صدور قرارها بتعليق تداول أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ابتدأًء من يوم الأحد الموافق 09/10/2022.
ياتي ذلك بعد ​​إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية