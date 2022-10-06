هيئة السوق المالية: تعليق تداول سهم "تهامة" اعتبارا من الأحد المقبل

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرارها بتعليق تداول أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ابتدأًء من يوم الأحد الموافق 09/10/2022.

ياتي ذلك بعد ​​إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.