الدولار يرتفع وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية واليورو يتراجع

واصل الدولار اليوم الصعود الذي بدأه أمس مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات ربما تعني تقليل حدة رفع الفائدة وتقليل صعود العملة الأمريكية.

وهبط اليورو بنسبة 0.27 في المائة إلى 0.9859 دولار، بعد نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي للشهر الماضي الذي أظهر أن صناع السياسة قلقون من أن التضخم قد يظل عند مستوياته المرتفعة.

كما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.6 في المائة، في حين صمد الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، متراجعا عن أعلى مستوى له في 20 عاما عند 114.78 الذي سجله نهاية سبتمبر.

ومن بين العوامل الرئيسية التي تحرك أسواق العملات حاليا تقلب التوقعات بشأن حدة الرفع التي قد تعلنها البنوك المركزية، ولا سيما مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لأسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الأمريكية غدا الجمعة، بينما سيتم نشر بيانات التضخم الأسبوع القادم.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.6455 دولار، ولا يزال يكافح بعد ارتفاع ضئيل على نحو غير متوقع في أسعار الفائدة الأسترالية بمقدار 25 نقطة أساس.