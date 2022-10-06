"بي ان" تحصل على حقوق جميع البطولات الآسيوية حتى 2032

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجموعة "بي إن سبورتس" اليوم الخميس، توقيع اتفاقية جديدة طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنقل مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على امتداد ثلاث دورات حتى 2032.

ووفقا لموقع الاتحاد القاري على الانترنت فتمنح الاتفاقية في الفترة الأولية من 2022 وحتى 2024، مجموعة بي إن، عبر قنواتها الرائدة بي إن الرياضية، الحقوق الحصرية لنقل جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عدد من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء السعودية والإمارات وإيران والعراق.

وتتضمن الحقوق الحصرية كل من : الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن، كذلك تمتلك قنوات بي إن الرياضية حقوقا غير حصرية لنقل المسابقات في الدول التالية: تشاد وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان.

وفي الدورتين من 2025 إلى 2028 ومن 2029 إلى 2032 تمتلك بي إن حقوقا حصرية لعرض جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 17 دولة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحقوقاً غير حصرية في تشاد وجيبوتي وإيران وموريتانيا والصومال والسودان.

ومن خلال هذه الشراكة، ستواصل قنوات بي إن الرياضية عرض الحقوق الجديدة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر قنواتها الأربع المخصصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشكل يسمح بمتابعة المباريات بالتزامن.

ومن أجل الارتقاء بمستوى متعة المشاهدة للجماهير، فإن جميع مباريات بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستحظى بتخصيص استوديو تحليلي على أعلى مستوى يقوم بتقديمه أفضل المحللين في قنوات بي إن، وعبر استخدام المرافق والتكنولوجيا ذات الجودة العالية لدى القنوات.

وسوف تكون حقوق مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متاحة لجميع المشتركين في باقات بي إن، حيث تنضم إلى قائمة الحقوق الواسعة التي تمتلكها شبكة بي إن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "يسر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دخول هذه الشراكة المميزة مع بي إن، والتي كانت شريكاً مخلصا للعبة في قارة آسيا. هذه الاتفاقية طويلة الأمد تعكس القيمة المتزايدة للبطولات ذات المستوى العالمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما أنها تؤكد ثقة الشبكات الناقلة في مستقبل كرة القدم الآسيوية".

وأضاف "تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لجماهير تساند بقوة كرة القدم الآسيوية، ونحن سعداء لتمكننا من رفع مستوى متابعة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتصل إلى الملايين من الجماهير المتحمسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

من جهته قال يوسف العبيدي رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بي إن الإعلامية "سعداء بدخول هذه الشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى عام 2032، وهذه الاتفاقية مميزة بالنسبة لشبكة بي ان ولعملنا، حيث تؤكد التزامنا الكامل بالحصول على أفضل الحقوق ولفترات زمنية طويلة".

وأردف "حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضيف إلى القائمة التي لا تضاهى من حقوق البطولات الرياضية الرئيسية والترفيهية التي نمتلكها على امتداد العقد المقبل، وهذه الاتفاقية الجديدة تؤكد أن "بي ان" موطن الرياضة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء الآن أو في السنوات المقبلة، ونحن نتطلع لنكون شريكا موثوقا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على امتداد المنطقة".