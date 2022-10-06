المنافسة : استحواذ شركة الهلال على 3 علامات تجارية و 4 فروع

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم، عدم ممانعتها لعملية استحواذ شركة فور الهلال التجارية (المملوكة لشركة نادي الهلال الاستثمارية) على أصول شركة اتحادات أبيان المحدودة.

وبينت أن عملية الأصول المستحوذ عليها من قبل شركة فور الهلال التجارية، تشمل العلامات التجارية (أس، وأس تيم، وموج) والفروع التالية (مقر متجر نادي الهلال الواقع بطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ومقر متجر نادي الهلال الواقع بطريق عائشة بنت أبي بكر، ومقر متجر نادي الهلال الواقع بطريق الشيخ جابر الصباح، و متجر نادي الهلال الواقع في مطار الملك خالد الدولي بالرياض).

وأفادت "المنافسة"، بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق الملابس الرياضية وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بالنطاق المحلي بسبب أن نطاق عمل المنشأة المستحوذ عليها محلي فقط، وعليه قامت الهيئة بدراسة الملابس الرياضية في المملكة لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في سوق الملابس الرياضية حول العالم. وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، أن سوق الملابس الرياضية يتمتع بخيارات عديدة وتوفر بدائل للمستهلكين. واختتمت الهيئة بيانها بأن الصفقة لن تؤثر بشكل كبير على سوق الملابس الرياضية في المملكة.

وفي نفس السياق قال سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة "أن هذه الصفقة تعد الثانية الواردة لدى الهيئة لشركة مملوكة لنادي رياضي في المملكة خلال هذا العام، بعد صفقة إنشاء المشروع المشترك بين (شركة الهلال الاستثمارية) و (شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات).