ارتفاع مخزون الغاز الألماني إلى 93 %

ذكرت هيئة جاز إنفراستركتشر يوروب أن مخزون الغاز الطبيعي الألماني ارتفع على مدار الأسبوع الماضي إلى 227.6 تيراواط/ساعة أو بنسبة 93 % في الأسبوع الذي انتهى في 4

أكتوبر مقارنة بمتوسط الخمس سنوات الذي تبلغ نسبته 86 % في هذا الوقت من العام. وكانت سعة تخزين الغاز الأسبوع السابق عليه 92 %، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت ألمانيا والنمسا أكبر تغييرات في أسبوع واحد والتي تقاس بتيراواط/ساعة.

وكانت المستودعات المجرية الأقل امتلاء على أساس النسبة المئوية والأقل امتلاء أيضا عند مقارنتها بمتوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.