"وزارة الاقتصاد" توقع مذكرة مع "جمعية الاقتصاد" للتعاون في الأبحاث وتبادل البيانات

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم مع جمعية الاقتصاد السعودية، في إطار التعاون المثمر في المجالات البحثية والتدريبية والفعاليات، بما يخدم تطوير الإثراء المعرفي في الموضوعات الاقتصادية، عبر عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية، بما يعزز استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة ويخدم الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030.

ومثل الوزارة في التوقيع سليمان العبيد مساعد الوزير ، ومن جانب الجمعية الدكتورة نورة اليوسف رئيس مجلس الإدارة، وتضمنت المذكرة تفعيل المشاركة وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية في المجالات المشتركة لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية، من خلال عقد لقاءات ومحاضرات وندوات وورش عمل في المجال الاقتصادي، والتعاون في تقديم دروات تدريبية بهدف رفع مهارات البحث العلمي والتحليل والتخطيط وكتابة التقارير.

كما شملت تعزيز التعاون بين المستشارين والمختصين من الطرفين في مجالات الاقتصاد، لفهم ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية، بالإضافة إلى استضافة المتحدثين للمؤتمرات والملتقيات العلمية المشتركة محليا ودوليا.