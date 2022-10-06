السعودية تتقدم مرتبتين في تصنيف الفيفا .. والبرازيل تحافظ على الصدارة

البرازيل تعزز صدارتها للتصنيف العالمي وإيطاليا تتقدم على إسبانيا

تقدمت السعودية مرتبتين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في التغيير الأخير له قبل انطلاق كأس العالم الشهر المقبل، لتصعد إلى المرتبة 51 عالميا والـ 6 عربيا وآسيويا، وذلك بعد تعادلها مع الإكوادور وأمريكا سلبيا خلال استعدادتها للمونديال.

فيما حافظت البرازيل على صدارتها للتصنيف، وهي الدولة الوحيدة التي شاركت في كل نهائيات كأس العالم، وتسعى تعزيز رقمها القياسي والتتويج بلقبها السادس في قطر، وستبدأ رحلتها بعدما عززت تقدمها بقمة التصنيف عقب انتصارين وديين على غانا وتونس، ما وسع الفارق مع بلجيكا صاحبة المركز الثاني التي خسرت من هولندا في الدوري الأوروبي.

وظلت الأرجنتين، الغريم التقليدي للبرازيل، في المركز الثالث، فيما احتلت فرنسا بطلة العالم المركز الرابع، وجاءت إنجلترا وصيفة بطلة أوروبا 2020 في المركز الخامس، وكانت هناك أخبار سارة لإيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم مجددا، حيث ارتقت فوق إسبانيا، وجاءت في المركز السادس.