لتفادي أزمة الشتاء .. اليابان تقرض منتج طاقة 900 مليون دولار لشراء الغاز

قدمت اليابان قرضا عاما خاصا قيمته 900 مليون دولار لأهم منتجي الطاقة في البلاد لشراء الغاز الطبيعي المسال، في أحدث جهد حكومي لتفادي نقص الوقود الشتاء المقبل

وأفاد بيان صدر اليوم الخميس نقلته "بلومبيرج"، أن بنك اليابان للتعاون الدولي وبنوك من القطاع الخاص أبرما اتفاق إقراض لمساعدة شركة جيرا على شراء الغاز الطبيعي المسال.

وقالت المنظمة "بوصف بنك اليابان للتعاون الدولي المؤسسة المالية الحكومية اليابانية، فسوف يدعم جهود الشركات لضمان توريد مستقر للموارد المهمة والمساهمة في أمن الطاقة الياباني".

وتفادت اليابان، التي تستورد أغلب احتياجاتها من الطاقة، بالكاد انقطاع الكهرباء في طوكيو في وقت سابق من 2022، وتستعد لضغوط جديدة على التوريد في الشهور المقبلة.

ومن المتوقع أن تدعو الحكومة السكان والشركات مجددا الحفاظ على الطاقة الشتاء المقبل. ويؤكد قرار بتوفير دعم مباشر لشراء الوقود من جانب المرافق على وجود قلق بشأن الإمداد.

وتأتي الخطوة من جانب بنك اليابان للتعاون الدولي بعدما طلبت ماليزيا كبح الشحنات المتعاقد عليها للعديد من المستهلكين اليابانيين حتى نهاية العام بسبب اضطراب الصادرات .