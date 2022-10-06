30 قتيلا بينهم أطفال إثر هجوم مسلح في تايلاند

قتل 30 شخصًا على الأقل بينهم أطفال بعدما اقتحم رجل مسلح بمسدس وسكين دارا لحضانة الأطفال في شمال شرق تايلاند، حسبما أفادت الشرطة .

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغ إن الهجوم حصل في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفّذ الهجوم، وهو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عامًا، ما زال طليقًا. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 20 شخصًا بحسب رويترز.