انخفاض طفيف للأسهم السعودية بعد سلسلة مكاسب .. والسيولة عند 6.8 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في ستة أشهر لتغلق عند 11770 نقطة فاقدة عشر نقاط بنحو 0.09 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بواقع 0.17 في المائة. وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث أشير إلى أن القفزات السعرية للسوق قد تشجع على عمليات جني الأرباح ومواجهة السوق مقاومة عند 11877 بينما كانت أعلى نقطة أثناء الجلسة عند 11880 نقطة.استمرار تداول السوق دون حاجز المقاومة يبقي فرص تعرضها لضغوط البيع ممكنة. وقد تجد السوق حافزا إيجابيا من تحسن أسعار النفط بعدما أوصت "أوبك +" بخفض الإنتاج بنحو مليوني برميل.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11862 نقطة، ثم اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 11880 نقطة رابحا 0.85 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 11709 نقاط، خاسرا 0.6 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 11770 نقطة فاقدا 0.09 في المائة ما يعادل عشر نقاط. وتراجعت السيولة 2 في المائة بواقع 166 مليون ريال، لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بما يعادل 9.4 مليون سهم إلى 186 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 5.6 ألف صفقة إلى 391 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة الإعلام والترفيه بنحو 3.1 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بـ1.5 في المائة، بينما تصدر المتراجعة إدارة وتطوير العقارات بنحو 1.3 في المائة، ثم "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بـ1 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 24 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه البنوك 15 في المائة ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا الطاقة 7 في المائة بنحو 467 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جي آي جي" بنحو 8.3 في المائة ليبلغ 27.30 ريال، يليه "طباعة وتغليف" بـ5.1 في المائة ليصل إلى 18.36 ريال، وحل ثالثا سهم "ريدان" 4.6 في المائة حيث أغلق عند 12.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تهامة" بواقع 4.2 في المائة ليغلق عند 95.80 ريال، ثم "التعاونية" بـ3.4 في المائة إلى 84.50 ريال، وحل ثالثا سهم "السعودي الألماني الصحية" بواقع 3.2 في المائة ليبلغ 30.15 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 319 مليون ريال، يليه "معادن" بنحو 255 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بـ253 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية