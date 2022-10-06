معظم البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء .. المستثمرون يتحركون لتأمين مكاسبهم

انخفضت معظم البورصات الخليجية بنهاية تعاملات أمس مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم، بينما صعدت السوق المصرية بدعم من سهم البنك التجاري الدولي.وهبط المؤشر القطري 0.2 في المائة، بعد يوم من تسجيل المؤشر أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من أربعة أعوام.وبحسب "رويترز"، قال فادي رياض، كبير محللي السوق لدى كابكس دوت كوم، إن المستثمرين تحركوا لتأمين مكاسبهم في الوقت الذي خفت فيه الضغوط في أسواق الغاز الطبيعي بعد أن استأنفت روسيا شحنات الغاز إلى إيطاليا. وأضاف "قد تشهد البورصة القطرية تصحيحات جديدة في الأسعار إذا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بوتيرة أكبر".وتراجع المؤشر الرئيس في دبي 0.8 في المائة متأثرا بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.4 في المائة وشركة العربية للطيران منخفض التكلفة 1.5 في المائة.وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1 في المائة إلى 9865 نقطة. وهبط سهم "الدار العقارية" 1.14 في المائة، و"دانة غاز" 0.96 في المائة، و"إشراق" 4.67 في المائة، و"اتصالات" 0.74 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.44 في المائة.وأظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حافظ على نموه القوي في أيلول (سبتمبر)، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا من أغسطس، إذ أدت الأعمال الجديدة إلى تحقيق مكاسب في الإنتاج والتوظيف.وصعد مؤشر الكويت 1 في المائة إلى 8129 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4575 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1884 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المائة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك في البلاد، 2.5 في المائة.ومع ذلك، يقول رياض، إن السوق لا تزال تشهد توجها للبيع بين المستثمرين الدوليين، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط هبوطا.