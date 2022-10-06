تراس تتعهد بإخراج بريطانيا من العاصفة .. وخطابها أمام «المحافظين» ينهي تحسن الاسترليني

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بإخراج البلاد من العاصفة التي تمر بها، وذلك في اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي شهد انقسامات داخلية وحيث واجهت سياستها انتقادات.وقالت تراس، التي قاطعها لوقت وجيز ناشطتان من منظمة جرينبيس غير الحكومية في القاعة أمس، "في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك أنا مصممة على دفع بريطانيا قدما لكي نخرج من العاصفة".وكتب على لافتة حملتها الناشطتان "من صوت لمصلحة هذا الأمر؟" قبل أن يتم اقتيادهما من القاعة سريعا، في إشارة إلى تراجع حزب المحافظين عن وعوده في التحرك لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.وبعد خطاب تراس تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار ما أنهى تحسن العملة في مطلع الأسبوع، التي خسرت 0.90 في المائة من قيمتها لتصل إلى 1.1375 دولار، وفقا لـ"الفرنسية".وقالت في خطابها، الذي نشر قبل انعقاد مؤتمر الحزب "حين يحصل تغيير، يكون هناك اضطراب، إذا كان الجميع ليسوا موافقين على ذلك، فإن الجميع سيستفيدون" مع وعود بنمو اقتصادي و"مستقبل أفضل".في معرض إشارتها إلى الحرب الروسية وتداعيات وباء كوفيد - 19، عدت أن "التحدي هائل" في "عالم غير أكيد".لم تتوقف رئيسة الوزراء عن الدفاع عن مقاربتها "المسؤولة" للموازنة، فيما أثارت "الموازنة المصغرة" التي عرضتها في 23 سبتمبر انتقادات واسعة بسبب خفض للضرائب ممول بالدين، التي تبقى قيمتها غير واضحة.في ظل انتقادات وضغوط من أغلبيتها، أعلنت ليز تراس الإثنين أنها تتخلى عن إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، وهو الإجراء الذي أثار معارضة شديدة لأنه يفيد دافعي الضرائب الأثرياء، في أوج أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز "أعتقد بأنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا" في إطار محاولتها الإقناع بإجراءات أخرى واردة في خطة الموازنة، التي عرضها وزير ماليتها كواسي كوارتينج في 23 سبتمبر، التي كانت وراء تدهور الجنيه الاسترليني في الأسواق.دون أن يتسنى لها الوقت لتجنب تداعيات هذا التغير في الموقف، قام معسكر ليز تراس بتحذيرها من أي محاولة لإعادة تقييم المنافع الاجتماعية على أساس متوسط الدخل بدلا من التضخم.وجاء التحذير، خصوصا من وزيرة الدولة المكلفة العلاقات مع البرلمان بيني موردونت المنافسة السابقة لليز تراس في السباق إلى داونينج ستريت، التي كانت تعد في أحد الأوقات المرشحة الأوفر حظا بين أعضاء الحزب لخلافة بوريس جونسون.من هنا الأسئلة حول الانضباط داخل الحكومة وسلطة رئيستها، فيما ارتفعت عدة أصوات داخل الأغلبية لتذكير ليز تراس بعدم الابتعاد كثيرا عن برنامج بوريس جونسون الذي أكسب المحافظين في ديسمبر 2019 فوزا غير مسبوق منذ عهد مارجريت تاتشر "رئيسة الوزراء من 1979 إلى 1990".وكانت رئيسة الوزراء الحالية قللت في حديث مع "إذاعة تايمز" من شأن ذلك قائلة "الناس يجرون مقابلات طوال الوقت، في مؤتمر الحزب، الناس يتحدثون"، مضيفة "المهم، هو أننا جميعا متحدون خلف خطة النمو".لكن صحيفة "ديلي تلغراف" حذرت أمس، من أن "حزب المحافظين يمكن أن يصبح غير قابل للحكم" بالنسبة لتراس.في الإطار نفسه، أشارت صحيفة "تايمز" إلى "التمرد" المتزايد داخل صفوف المحافظين، فيما تطرقت صحيفة "الجارديان" إلى "الفوضى" داخل الحكومة مستعدية على صفحتها الأولى تصريحات وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي اتهمت الثلاثاء المحافظين الذين انتقدوا الحكومة علنا بشن "انقلاب" على تراس.ينتظر أن تجري الانتخابات المقبلة في أقل من عامين، والمعارضة العمالية بدفع من زعيمها كير ستارمر، الوسطي أكثر من جيريمي كوربن، خرجت أقوى من مؤتمرها في نهاية سبتمبر.أظهر استطلاع جديد للرأي أن العماليين يتقدمون 33 في المائة عن المحافظين، وهو فارق غير مسبوق منذ نهاية التسعينيات ووصول توني بلير إلى السلطة (1997-2007).